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Во время второго тестового матча на «Ростов Арене» частично перекроют Левобережную
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Во время второго тестового матча на «Ростов Арене» частично перекроют Левобережную 

161.ru 55 минут назад
Фото: 161.ru
На «Ростов Арене» 29 апреля состоится второй тестовый матч, в котором сыграют футбольные клубы «Ростов» и «СКА-Хабаровск». В связи с этим событием с 14:00 до 23:00 на некоторых участках проезд транспортных средств будет запрещен, сообщили сотрудники ГИБДД.
Так, проехать нельзя будет от съездов Ворошиловского моста до кольца, где пересекаются Левобережная и Магистральная. Также движение будет закрыто на южном подъезде к стадиону.
— Мы просим автомобилистов учитывать данные ограничения и заранее продумывать маршрут, — предупредили сотрудники полиции.
Первый тестовый матч на «Ростов Арене» состоялся 15 апреля. Тогда ФК «Ростов» разгромил соперников из Хабаровска со счетом 2:0.
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