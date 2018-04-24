Во время второго тестового матча на «Ростов Арене» частично перекроют Левобережную

На «Ростов Арене» 29 апреля состоится второй тестовый матч, в котором сыграют футбольные клубы «Ростов» и «СКА-Хабаровск». В связи с этим событием с 14:00 до 23:00 на некоторых участках проезд транспортных средств будет запрещен, сообщили сотрудники ГИБДД

Так, проехать нельзя будет от съездов Ворошиловского моста до кольца, где пересекаются Левобережная и Магистральная. Также движение будет закрыто на южном подъезде к стадиону.

— Мы просим автомобилистов учитывать данные ограничения и заранее продумывать маршрут, — предупредили сотрудники полиции.

Первый тестовый матч на «Ростов Арене» состоялся 15 апреля. Тогда ФК «Ростов» разгромил соперников из Хабаровска со счетом 2:0.