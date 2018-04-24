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На лыжах и в купальниках: как в Иркутске развлекаются весной
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На лыжах и в купальниках: как в Иркутске развлекаются весной 

Sputnik Грузия 48 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Традиционный спуск с горы в купальниках прошёл в Байкальске в Иркутской области России. Сотни человек в купальных костюмах катались на лыжах и сноубордах. Смотрите на видео, как проходил заезд
В этом году ставшее уже традиционным спортивное мероприятие собрало еще больше участников, чем в 2017 году — 670 человек со всей области и с соседних регионов. Это на 55 человек больше, чем год назад. Также все присутствующие смогли поучаствовать в интересных мастер-классах и розыгрыше призов, самым главным из которых стал годовой абонемент на следующий сезон.
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