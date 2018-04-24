Турнир дворовых команд по баскетболу прошел в Первомайском

Фото: сотрудники МБУ ФиС «Надежда»

Открытый турнир дворовых команд по баскетболу прошел 22 апреля на спортивной площадке у Дома культуры «Десна» поселения Первомайское.

Инициатором соревнований стал тренер Вячеслав Калачев из Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Надежда».

— Турнир прошел с целью популяризации уличного баскетбола в поселении Первомайское. В нем приняли участие все жители, которые занимаются данным видом спорта, — прокомментировали представители «Надежды».

Они добавили, что соревнования прошли в дружеской атмосфере. По завершении турнира многие участники решили заниматься баскетболом.