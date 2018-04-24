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Турнир дворовых команд по баскетболу прошел в Первомайском
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Турнир дворовых команд по баскетболу прошел в Первомайском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: сотрудники МБУ ФиС «Надежда»
Открытый турнир дворовых команд по баскетболу прошел 22 апреля на спортивной площадке у Дома культуры «Десна» поселения Первомайское.
Инициатором соревнований стал тренер Вячеслав Калачев из Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Надежда».
— Турнир прошел с целью популяризации уличного баскетбола в поселении Первомайское. В нем приняли участие все жители, которые занимаются данным видом спорта, — прокомментировали представители «Надежды».
Они добавили, что соревнования прошли в дружеской атмосфере. По завершении турнира многие участники решили заниматься баскетболом.
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