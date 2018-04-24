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Атлеты из Троицка вышли на Первенстве России по самбо
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Атлеты из Троицка вышли на Первенстве России по самбо 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Юные спортсмены из городского округа Троицк 21 апреля выступили на соревнованиях по самбо в городе Рыбинске. По результатам турнира были выбраны атлеты, которые поедут на Первенство России.
— На соревнованиях выступили одни из сильнейших самбистов. В борьбе за право поехать на Первенство России смог победить лишь один наш атлет — Алексей Лагуткин. Он выступил в категории до 59 килограммов. Самбист смог побороть всех своих соперников и занял первое место, — прокомментировал тренер Троицкой Детско-юношеской школы №2.
Он добавил, что всего в Рыбинске от городского округа выступило двое ребят.
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