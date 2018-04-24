Antel покажет Чемпионат мира по футболу в 4К для мобильных пользователей

Стриминговая платформа компании Antel Vera+ будет вещать все игры Чемпионата мира по футболу в формате HD и 4К HDR для мобильных устройств

Все 64 игры будут показываться в прямом эфире на уругвайской видеоплатформе в период с 14 июня по 15 июля. Кроме того, в специальном приложении от Antel, можно будет видеть статистику матчей, новости, хайлайты и оригинальные аналитические программы.

В специально разработанном к Чемпионату мира приложении, по ходу каждого матча у зрителей также будет возможность выбора между 37-ю HD и 8-ю 4К камерами.

В дополнение к прямым эфирам, Vera+ произведет различные собственные программы, посвященные Чемпионату мира и России.

За последние 4 года, принадлежащий государству, телеком-оператор Antel усилил свои позиции на рынке ОТТ, развивая стриминговый сервис для расширения своего мобильного портфолио.

ИСТОЧНИК: RAPID TV News