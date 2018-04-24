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Чемпионат мира Red Bull Air Race открылио шоу асов из Patrouille de France
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Чемпионат мира Red Bull Air Race открылио шоу асов из Patrouille de France 

AirCargoNews.ru 2 часа назад
Фото: AirCargoNews.ru
В этом году впервые за всю историю Чемпионата мира Red Bull Air Race очередной его этап прошел на родине одного из пионера авиации Луиса Брелио. В минувший уик-энд на французском Лазурном берегу в Каннах соревнования торжественно открылись феерическим шоу в котором приняла участие группа асов авиации из Patrouille de France и три участника Чемпионата из Франции. Гости соревнований, на которых состязались самые точные пилоты мира, приветствовали участников и зрителей от имени французских военно-воздушных сил. Они пролетели над Английским променадом совместно с французскими акробатам выпустив полосы синего, белого и красного дыма — по цветам флага Франции. Для Микаэля Бражо, Франсуа Ле Вот и Николаса Иванофф — трех из пяти французских спортсменов, соревнующихся в обоих классах, это стало незабываемым моментом. Вся тройка затем состязалась в классе. Как стало известно нашему порталу, сразу после предыдущего этапа в Абу-Даби, пилоты отправили свои машины на родину. Последние недели они провели над их модификацией, усовершенствовании, улучшении характеристик.
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