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Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительной работу РФГС в сезоне-2017/18
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Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительной работу РФГС в сезоне-2017/18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экспертный совет Минспорта РФ признал удовлетворительной работу Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) в завершившемся сезоне, информирует официальный сайт РФГС.
Перед членами совета от РФГС выступили с сообщениями старший тренер женской сборной России Анастасия Попкова и старший тренер мужской команды Павел Шестаков. По итогам состоявшегося обсуждения выступление российских горнолыжников в сезоне-2017/18 было признано удовлетворительным. Также был отмечен ряд успешных выступлений российских горнолыжников в Кубке мира, на юниорском чемпионате мира, в континентальных кубках, где были завоеваны медали.
"На заседании совета было подчеркнуто, что в работе федерации над ростом мастерства спортсменов и улучшения ими своих результатов в минувшем сезоне сохранялась положительная динамика. Увеличилось количество конкурентоспособных на международной арене спортсменов, что свидетельствует о правильности выбранных федерацией направлений деятельности и ее курса в целом", — говорится в заявлении РФГС.
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