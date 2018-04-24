История дня: капитан «Ромы», которого убил «Ливерпуль»

Полуфинал Лиги чемпионом между «Ливерпулем» и «Ромой» — не только красивая афиша, но и шанс вспомнить грустную историю капитана римской команды.

Опытные болельщики «Ромы» и любители итальянского футбола наверняка помнят или хотя бы слышали о грустной судьбе капитана «Ромы» Агостино Ди Бартоломеи. Агостино Ди Бартоломеи, или как его называли римские фанаты «Аго» или «ДиБА», был олицетворением Рима задолго до выхода на поле ныне известного «Императора» Франческо Тотти . Его путь наверх похож на святочный рассказ: Ди Бартоломеи родился и вырос в одном из бедных районов Рима и, как пишут обычно в биографиях, впитал любовь к «Роме» чуть ли не с молоком матери. С раннего детства он мечтал только об одном: чтобы его заметил какой-нибудь работник клуба и пригласил попробовать свои силы в «Примавере» — молодежной команде «волков». Агостино повезло. На него, гоняющего с мальчишками мяч на Площади Испании недалеко от фонтана Треви, все же обратили внимание. В 14 лет он попал в структуру «Ромы», а уже в 18 — дебютировал за основной состав.

Непродолжительная аренда в «Верону» и возвращение в любимый клуб вознесли Аго на вершину футбольного счастья: у него были безграничная любовь фанатов и огромный потенциал, который он изо всех сил старался реализовать. Агостино Ди Бартоломеи досталась знаменитая и вымирающая позиция «реджисты», созданная умом Джанни Риверы (проще всего объяснить смысл этой позиции, сославшись на недавний пример Андреа Пирло : Ди Бартоломеи играл в сходной манере — дирижировал игрой команды из глубины, не слишком отвлекаясь на черновую работу в обороне). Вокруг него всегда были более эффектные игроки, но ни Пруццо, ни Фалькао не достигли бы вершин без помощи Агостино. А в 1983 году на самый верх итальянской пирамиды футбола взобралась его «Рома». Лишь второй раз в истории. Агостино Ди Бартоломеи поднял над головой заветный кубок, но даже тогда оставался простым парнем из соседнего двора. Во многом, как говорят сами болельщики «Ромы», его за это и любили. Капитан не принимал участия в скандалах, а занимался лишь тем, что прославлял цвета любимой команды. До сих пор эксперты недоумевают, почему Ди Бартоломеи так и не был вызван в национальную сборную Италии.

Уже годом позже «Рома», как и сейчас, отправилась на охоту за главной добычей — Кубком европейских чемпионов. Стремительный взлет римлян и их капитана превратился в мертвую петлю и болезненный удар о жесткую землю. «Рома» вышла в финал, где ее ждал английский «Ливерпуль». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, были назначены послематчевые пенальти.

Первым к мячу подошел красно-желтый капитан Агостино Ди Бартоломеи. Как говорил сам футболист: «это был матч моей жизни». Он был признан лучшим игроком и каждое движение «Ромы» вперед осуществлялось с его непосредственной помощью. Но пенальти — это лотерея. Первыми бил ливерпулец Стив Найкол — и промазал. Настала очередь ДиБа, тот подошел к мячу, разбежался — и забил, выведя «Рому» вперед. Следующую пару минут римляне были фаворитами, они вели в счете и оставались всего в трех одиннадцатиметровых от Кубка. Но Грациани, и Конти смазали свои попытки (Грациани позже скажет, что его «сбили с толку трясущиеся коленки» вратаря «Ливерпуля» Брюса Гробелара). «Рома» проиграла финал по пенальти и разбила сердце миллионам своих фанатов. В раздевалке игроки перессорились между собой — Ди Бартоломеи обвинял Фалькао в трусости (бразилец отказался бить пенальти). Но все это уже не имело значения: «матч всей жизни» был проигран.

Грациани пробивает выше ворот Брюса Гробелара.

Как зачастую происходит в Италии, после таких поражений руководство клуба принимает эмоциональные необдуманные решения. Так случилось и в случае с «Ромой». Легендарный творец успеха — тренер Нильс Лидхольм отправился в «Милан». Пришедший ему на смену Свен Йоран Эрикссон открытым текстом дал понять Агостино, что в составе он не нужен. Ди Бартоломеи пошел искать счастья в стане «россонери», куда потом перейдет и Карло Анчелотти

Аго предали. Его предал любимый клуб. Но не преданные фанаты. Они повесили на трибуне баннер: «Тебя бросила „Рома“, но не твои болельщики!». Спустя месяц ДиБА забил в ворота своей бывшей команды, из-за чего схлестнулся с Чиччо Грациани. Даже Бруно Конти умудрился больно уколоть своего бывшего партнера по команде. Болельщики в «Милане» невзлюбили Агостино, ведь он продолжал публично признаваться в любви «Роме».

С приходом в «Милан» Арриго Сакки Ди Бартоломеи стал не нужен и этой команде. Поскитавшись по клубам, он решил закончить с футболом. Дальнейшая жизнь «золотого капитана» была похожа на сущий кошмар. Он ждал, что его позовет «Рома», кем угодно, но любимый клуб забыл о нем. Агостино не задержался на работе комментатора, не срослось и со страховым бизнесом. Несмотря на то, что у него было два высших образования, широкий кругозор и куча интересов, он не видел себя вне футбола и от года в год впадал все в более глубокую депрессию. Ди Бартоломеи был слишком скромным, чтобы напомнить о себе «Роме», он считал, что ему никогда не простят тот финальный матч и ошибку в серии послематчевых пенальти.

Аго был предан забвению, даже бывшие партнеры по футболу забыли о его существовании. Капитан нашел выход, как находил его много раз в трудных ситуациях на поле. Утром 30 мая 1994 года на балконе своего дома в Риме Агостино Ди Бартоломеи направил свой револьвер себе в сердце и нажал на курок.

Внезапно клуб вспомнил о своем легендарном игроке, творце второго скудетто. Но было поздно. Пышные похороны не могли вернуть человека.

Бруно Конти тогда сказал, что «Рома» однажды возьмет реванш за то поражение от «Ливерпуля» в 1984 году. Римляне верят, что теперь, 34 года спустя этот момент настал, и его стоит посвятить человеку, который потерял все в том злополучном финале: Агостино Ди Бартоломеи.