Ещё
Озвучены подробности задержания краснодарских полицейских с пачкой денег
Далее:
Читайте также:
Ещё

Озвучены подробности задержания краснодарских полицейских с пачкой денег 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апреля — Новая Кубань. Видео с места проведения спецоперации просочилось в социальные сети ещё на прошлой неделе.
На кадрах запечатлен процесс задержания двоих мужчин, можно рассмотреть марку и госномера машины (Фольцваген Поло, У922УЕ, 93 регион), на которой они передвигались. В салоне — пачка крупных купюр.
* Видео: сотрудники краснодарской полиции задержаны с пачкой денег после празднования дня органов предварительного следствия
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.
Сегодня в социальные сети просочился официальный документ, в котором изложены все подробности.
Задержание сотрудников было инициировано заявлением, поступившим от гражданина. Он пояснял, что неустановленный сотрудник органов внутренних дел вымогал с него 60 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности. Деяния мужчины якобы били квалифицированы по ч.2. ст 158 УК РФ (Кража). Уголовное дело уже было возбуждено и находилось в производстве одного из вымогателей.
Спецоперация по задержанию коррупционеров проводилась сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с УФСБ по региону.
Они были пойманы с поличным при получении вымогаемой суммы от заявителя. Все происходило 13 апреля в 23:30 на 1328-километре автодороги М4 «Дон», не доезжая до поворота на пос. Индустриальный.
Задержаны два старших лейтенанта юстиции, работавших следователями отдела по РП на ОТ ОП Карасунского округа СУ УМВД России по г. Краснодару.
Дальнейшее решение в отношении сотрудников будет принято по итогам всех необходимых процессуальных действий.
Новая Кубань: последние новости
Кого забанит Россия на ЧМ-2018 по футболу К ЧМ-2018 Росгидромет откроет в Сочи дополнительные посты наблюдений «Кубань» - «Авангард» (Курск): удар в челюсть от финалиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка12
У сборной впервые за много лет появились проблемы7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение