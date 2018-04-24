Озвучены подробности задержания краснодарских полицейских с пачкой денег

Краснодар. 24 апреля — Новая Кубань. Видео с места проведения спецоперации просочилось в социальные сети ещё на прошлой неделе.

На кадрах запечатлен процесс задержания двоих мужчин, можно рассмотреть марку и госномера машины (Фольцваген Поло, У922УЕ, 93 регион), на которой они передвигались. В салоне — пачка крупных купюр.

* Видео: сотрудники краснодарской полиции задержаны с пачкой денег после празднования дня органов предварительного следствия

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

Сегодня в социальные сети просочился официальный документ, в котором изложены все подробности.

Задержание сотрудников было инициировано заявлением, поступившим от гражданина. Он пояснял, что неустановленный сотрудник органов внутренних дел вымогал с него 60 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности. Деяния мужчины якобы били квалифицированы по ч.2. ст 158 УК РФ (Кража). Уголовное дело уже было возбуждено и находилось в производстве одного из вымогателей.

Спецоперация по задержанию коррупционеров проводилась сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с УФСБ по региону.

Они были пойманы с поличным при получении вымогаемой суммы от заявителя. Все происходило 13 апреля в 23:30 на 1328-километре автодороги М4 «Дон», не доезжая до поворота на пос. Индустриальный.

Задержаны два старших лейтенанта юстиции, работавших следователями отдела по РП на ОТ ОП Карасунского округа СУ УМВД России по г. Краснодару.

Дальнейшее решение в отношении сотрудников будет принято по итогам всех необходимых процессуальных действий.