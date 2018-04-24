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Вальверде покинет «Барселону», Манчини сватают в «Ювентус», поражение Шараповой, российские юниоры обыграли словаков. Главные новости дня
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Вальверде покинет «Барселону», Манчини сватают в «Ювентус», поражение Шараповой, российские юниоры обыграли словаков. Главные новости дня 

Советский спорт 38 минут назад
1. Мария Шарапова проиграла француженке Каролин Гарсии в первом круге турнира в немецком Штутгарте.
2. Эрнесто Вальверде решил покинуть «Барселону».
3. Роберто Манчини является кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».
4. Лионель Месси посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед».
5. Евгений Гинер заявил, что Сергей Игнашевич, скорее всего, проводит последний сезон за ЦСКА.
6. Россияне по буллитам обыграли словаков на юниорском чемпионате мира.
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