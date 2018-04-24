Вальверде покинет «Барселону», Манчини сватают в «Ювентус», поражение Шараповой, российские юниоры обыграли словаков. Главные новости дня

2. Эрнесто Вальверде решил покинуть «Барселону».

3. Роберто Манчини является кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».

6. Россияне по буллитам обыграли словаков на юниорском чемпионате мира.

Рекомендуется к прочтению:

Семенов выключил Адриано, а Промес дал европейцам повод призадуматься

В Сочи-2014 была допинговая система. У CAS есть доказательства

У Федуна подвисли минимум 12 млн евро: почему теперь главная цель — второе место