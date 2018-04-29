Ещё
Чаепития и трансляцию парада организуют для столичных бездомных на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чаепития и трансляцию парада организуют для столичных бездомных на майские праздники 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Чаепития и концерты проведут в майские праздники для бездомных в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации им. Е. Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций", — рассказали представители ведомства.
Кроме того 7 мая пройдет праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А 9 мая планируется провести трансляции парада на Красной площади в центре и его территориальных отделениях, сообщает Агентство «Москва».
Подопечные центра также смогут посетить экскурсии в честь Дня Победы на Поклонной горе. Бездомным покажут Центральный музей Великой Отечественной войны.
Ранее Сергей Собянин рассказал горожанам и гостям столицы о специальном проекте «Московский май», где собраны лучшие мероприятия праздников. Посмотреть около 300 событий, которые пройдут с 1 по 13 мая, можно на портале mos.ru.
Москва24: последние новости
Путин обсудил с врио премьер-министра Армении ситуацию в стране Дипломат рассказал о попытках представителей США проникнуть в резиденцию генконсула РФ За 50 дней до: что нужно знать о чемпионате мира по футболу в России
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР7
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости19
Боярский решил болеть за «Тосно»7
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым15
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение