Чаепития и трансляцию парада организуют для столичных бездомных на майские праздники

Чаепития и концерты проведут в майские праздники для бездомных в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации им. Е. Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций", — рассказали представители ведомства.

Кроме того 7 мая пройдет праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А 9 мая планируется провести трансляции парада на Красной площади в центре и его территориальных отделениях, сообщает Агентство «Москва»

Подопечные центра также смогут посетить экскурсии в честь Дня Победы на Поклонной горе. Бездомным покажут Центральный музей Великой Отечественной войны.