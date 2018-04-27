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Выплату пенсий в начале мая отменили
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Выплату пенсий в начале мая отменили 

Дни.ру 13 часов назад
Фото: Дни.ру
В 2018 году в России изменился график выплаты майских пенсий. Это связано с выходным днем 9 мая.
Так, соцвыплаты, которые должны проводиться в День Победы, пенсионеры получат в рабочий день, двумя днями раньше. Россиянам, получающим пенсии в первых числах месяца через Сбербанк, деньги начислят после 3 мая. А те, кто обычно получает выплаты позже, выплаты придут после девятого мая.
Выплаты пенсий, назначенный на самое начало мая, отменяются для тех, кто привык получать деньги через альтернативные службы доставки. Вместо первого числа они смогут получить свои деньги в соответствии с составленным графиком.
График выплаты пенсий будет зависеть от региона, передает Rambler.ru. Например, забайкальцы получают их 17 числа, а в Самарской области — 14-го. Выплаты россиянам приходят до 25 числа каждого месяца.
Филиал ФГУП «Почта России» и альтернативные службы доставки пенсий на дом будут выплачивать пенсию с 3 мая по установленному графику. Финансово-кредитные учреждения установили следующий график выплат для Москвы и области: Сбербанк, филиал «Центральный» банка ВТБ и банк «Возрождение» — 4, 15 и 23 мая, Среднерусский банк Сбербанка РФ —4, 10, 15 и 23 мая; другие кредитные учреждения — 10, 15 и 23 мая, сообщает портал «Москва. Северо-Запад».
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