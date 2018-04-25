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«Без пафоса, но в точку»: в Сети оценили новую рекламу UTair
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«Без пафоса, но в точку»: в Сети оценили новую рекламу UTair 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Сети обсуждают новую рекламную кампанию авиаперевозчика UTair. На баннерах и в ее промороликах использованы старые пятиэтажки и частные деревенские дома советских времен постройки. Решение компании без прикрас показать жизнь в провинции интернет‐пользователи восприняли неоднозначно.
Основным слоганом для рекламы в UTair выбрали фразу «Туда, где вас ждут». Снятый компанией видеоролик рассказывает о возвращении молодого человека в родительский дом из Москвы, чтобы поздравить с днем рождения мать.
И саму задумку авиакомпании в целом, и ролик некоторые назвали прекрасной рекламой с милым и трогательным посылом.
Оценили в Сети и плакаты UTair
«Они великолепны. Простые, ламповые, до боли узнаваемые пейзажи провинций России действительно возбуждают желание вернуться туда, где вас ждут», — пишут пользователи в Twitter.
Другим решение авиакомпании показалось странным, если не абсурдным.
Кто-то даже «нарисовал» антирекламу на новый маркетинговый ход UTair.
Другие сочли рекламную акцию тонким троллингом, обратив внимание на размещенные рядом с плакатами UTair баннеры путешествий по Европе.
О снятом авиакомпании ролике тоже говорили разное. Кому-то он показался «пробивающим слезу», а кто-то говорил о наигранности и неестественности героев видео.
В Ульяновской области фермер частного хозяйства создал растительное масло, назвав его «Новичок». Мужчина предполагает, что продукт принесет ему успех. Маркетологи отнеслись к такому подходу более скептично.
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