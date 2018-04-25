«Без пафоса, но в точку»: в Сети оценили новую рекламу UTair

В Сети обсуждают новую рекламную кампанию авиаперевозчика UTair. На баннерах и в ее промороликах использованы старые пятиэтажки и частные деревенские дома советских времен постройки. Решение компании без прикрас показать жизнь в провинции интернет‐пользователи восприняли неоднозначно.

Основным слоганом для рекламы в UTair выбрали фразу «Туда, где вас ждут». Снятый компанией видеоролик рассказывает о возвращении молодого человека в родительский дом из Москвы, чтобы поздравить с днем рождения мать.

И саму задумку авиакомпании в целом, и ролик некоторые назвали прекрасной рекламой с милым и трогательным посылом.

Оценили в Сети и плакаты UTair

«Они великолепны. Простые, ламповые, до боли узнаваемые пейзажи провинций России действительно возбуждают желание вернуться туда, где вас ждут», — пишут пользователи в Twitter.

Другим решение авиакомпании показалось странным, если не абсурдным.

Кто-то даже «нарисовал» антирекламу на новый маркетинговый ход UTair.

Другие сочли рекламную акцию тонким троллингом, обратив внимание на размещенные рядом с плакатами UTair баннеры путешествий по Европе.

О снятом авиакомпании ролике тоже говорили разное. Кому-то он показался «пробивающим слезу», а кто-то говорил о наигранности и неестественности героев видео.

В Ульяновской области фермер частного хозяйства создал растительное масло, назвав его «Новичок». Мужчина предполагает, что продукт принесет ему успех. Маркетологи отнеслись к такому подходу более скептично.