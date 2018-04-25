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Интернет-пользователей возмутила реклама Utair со старыми пятиэтажками
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Интернет-пользователей возмутила реклама Utair со старыми пятиэтажками 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
Пользователи Сети обсуждают новую рекламную кампанию российского авиаперевозчика Utair.
Авиакомпания решила без прикрас показать жизнь в провинции, а основным слоганом для рекламы стала фраза «Туда, где вас ждут». Интернет-пользователи восприняли такой подход неоднозначно.
Однако эксперт по рекламе Ирина Матысяк считает рекламную кампанию Utair успешной.
"Когда мы садимся в самолет, для нас главное — доверять перевозчику. Подход Utair стимулирует проявление добрых чувств, напоминает о встрече с родными и любимыми, и таким образом вызывает доверие к себе", — пояснила она в эфире радио «Москва FM».
Основные направления авиакомпании — провинциальные города, чаще всего, достаточно труднодоступные. Поэтому на рекламных баннерах и в промороликах Utair использованы старые пятиэтажки и частные деревенские дома.
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