Интернет-пользователей возмутила реклама Utair со старыми пятиэтажками

Пользователи Сети обсуждают новую рекламную кампанию российского авиаперевозчика Utair.

Авиакомпания решила без прикрас показать жизнь в провинции, а основным слоганом для рекламы стала фраза «Туда, где вас ждут». Интернет-пользователи восприняли такой подход неоднозначно.

Однако эксперт по рекламе Ирина Матысяк считает рекламную кампанию Utair успешной.

"Когда мы садимся в самолет, для нас главное — доверять перевозчику. Подход Utair стимулирует проявление добрых чувств, напоминает о встрече с родными и любимыми, и таким образом вызывает доверие к себе", — пояснила она в эфире радио «Москва FM».

Основные направления авиакомпании — провинциальные города, чаще всего, достаточно труднодоступные. Поэтому на рекламных баннерах и в промороликах Utair использованы старые пятиэтажки и частные деревенские дома.