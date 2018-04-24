«В родной колхоз»: старые хрущевки в рекламе UTair возмутили Сеть

Новая рекламная кампания авиакомпании UTair вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Перевозчик решил без прикрас показать жизнь в провинции, поэтому использовал на баннерах и в рекламных роликах изображение старых пятиэтажек со слоганом «Туда, где вас ждут».

Действие видеоролика тоже происходит в подъезде панельной пятиэтажки. Молодой человек возвращается домой из Москвы, чтобы поздравить маму с днем рождения. Заходит в подъезд, звонит, но ему не открывают. Тут по лестнице начинают подниматься родители. «Лешка! С ума сойти! Ой, борода у тебя, сынок!» — удивляется женщина.

Некоторым интернет-пользователям реклама показалась милой и трогательной. «Это прекрасная реклама, я расплакалась», — поделилась одна из девушек после просмотра ролика.

Других смутили неприглядные пятиэтажки. «Правильнее будет сказать — в родной колхоз», — высказался блогер.

Кое-кто посчитал, что создатели ролика перегнули палку.

Другие отметили, что парень сыграл отлично, «аж на слезу пробило».