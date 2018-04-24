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Фестиваль ГТО в Липецкой области собрал около 400 участников
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Фестиваль ГТО в Липецкой области собрал около 400 участников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Около 400 человек из 20 команд муниципальных образований Липецкой области принимают участие в фестивале ГТО, который проходит во вторник в регионе, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.
"Честь своего района в составе сборных команд отстаивают дети и взрослые в возрасте от 9 до 70 лет и старше, показавшие лучшие результаты на первом (муниципальном) этапе фестиваля. Всего участвует 20 команд муниципальных образований области", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жюри определит сильнейших в командном и личном зачетах при выполнении таких нормативов, как наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и подтягивание из виса на перекладине. В итоге, по сумме результатов определятся команды-победительницы областного этапа зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Они получат в награду медали и кубки. Кроме того, предусмотрено творческое состязание «Визитная карточка». Его итоги будут подводиться отдельно.
"Возрожденный комплекс ГТО дал новый импульс оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
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