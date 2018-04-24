Команда учеников школы №1944 Митина выступила на первенстве по туризму

Сборная школы № 1944 Митина приняла участие в межрайонном этапе первенства по туризму. В течение двух дней ребята выполняли следующие виды программы: однодневный поход, конкурсная программа и контрольный туристский маршрут. Соревнования были очень насыщенными и интересными — каждую минуту у ребят появлялись задачи, которые требовали неотложного решения.

— Сборную школы № 1944 представляли воспитанники СТК «BIOРИТМ» в двух возрастных группах: Б-1 (14–18 лет) и Б-2 (10–13 лет). Для кого-то это были очередные соревнования, а для некоторых ребят первые в жизни. Наши команды успешно справились со всеми заданиями. Старшая команда в четвертый раз подряд стала победителем соревнований, а младшая в упорной борьбе смогла в общем зачете занять второе место, — рассказали в администрации школы. (ср)