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Команда учеников школы №1944 Митина выступила на первенстве по туризму
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Команда учеников школы №1944 Митина выступила на первенстве по туризму 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Сборная школы № 1944 Митина приняла участие в межрайонном этапе первенства по туризму. В течение двух дней ребята выполняли следующие виды программы: однодневный поход, конкурсная программа и контрольный туристский маршрут. Соревнования были очень насыщенными и интересными — каждую минуту у ребят появлялись задачи, которые требовали неотложного решения.
— Сборную школы № 1944 представляли воспитанники СТК «BIOРИТМ» в двух возрастных группах: Б-1 (14–18 лет) и Б-2 (10–13 лет). Для кого-то это были очередные соревнования, а для некоторых ребят первые в жизни. Наши команды успешно справились со всеми заданиями. Старшая команда в четвертый раз подряд стала победителем соревнований, а младшая в упорной борьбе смогла в общем зачете занять второе место, — рассказали в администрации школы. (ср)
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