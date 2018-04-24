Вячеслав Макаров в Москве принял участие в заседании Оргкомитета по увековечению памяти Даниила Гранина

Сегодня в Москве председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в заседании Оргкомитета по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения писателя, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Александровича Гранина . В заседании также участвовали президент Российского книжного союза, председатель оргкомитета Сергей Степашин , дочь Даниила Гранина Марина Чернышева-Гранина, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, писатели, журналисты, ученые.

В декабре 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». Глава государства поручил создать соответствующий Оргкомитет и обеспечить разработку плана мероприятий. Кроме того, указом правительству Санкт-Петербурга рекомендовано рассмотреть вопросы о присвоении имени Гранина скверу в Санкт-Петербурге, об установке мемориальной доски на доме, где жил писатель и о создании культурно-просветительского центра имени Гранина в одной из библиотек Санкт-Петербурга.

Комментируя итоги заседания оргкомитета, Вячеслав Макаров сказал: «Наш священный долг — увековечить память выдающегося человека, талантливого писателя, настоящего ленинградца Даниила Александровича Гранина. Вся его жизнь — пример мужества, патриотизма, беззаветной любви к Родине. Он был совестью нашего народа, его авторитет, порядочность, честность стали моральным ориентиром для многих поколений.

Скоро мы будем отмечать великий праздник — День Победы. Даниил Александрович был не просто участником Великой Отечественной войны. Он внес огромный вклад в сохранение памяти о блокаде Ленинграда, о преступлениях нацизма, о мужестве защитников Отечества.

Светлая память, добрые воспоминания — это самое дорогое, что оставляет после себя человек. И мы должны сохранить верность тем идеалам, за которые до последнего своего дня бился Даниил Александрович. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю Санкт-Петербурга, всей России».