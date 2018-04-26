Сборная Приволжского федерального округа одержала победу в командном Кубке России по боксу

В субботу, 21 апреля, в столице Удмуртской Республики завершились соревнования в рамках командного Кубка России по боксу. Десять сборных команд федеральных округов на протяжении пяти дней боролись за титул сильнейшей команды страны.