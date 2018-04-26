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Сборная Приволжского федерального округа одержала победу в командном Кубке России по боксу
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Сборная Приволжского федерального округа одержала победу в командном Кубке России по боксу 

Советский спорт 36 минут назад
Фото: Свойкировский.рф
В субботу, 21 апреля, в столице Удмуртской Республики завершились соревнования в рамках командного Кубка России по боксу. Десять сборных команд федеральных округов на протяжении пяти дней боролись за титул сильнейшей команды страны.
По итогам финальных поединков сборная Приволжского федерального округа одержала победу со счетом 22:18 над представителями Сибирского федерального округа. В борьбе за третью ступень пьедестала почета спортсмены Уральского федерального округа оказались Центрального округа, одержав уверенную победу со счетом 28:12. Напомним, что в состав команды ПФО входил боксёр из города Ижевска Максим Чернышев. ПФО-СФО 49 кг. Андрей Потемкин выиграл у Николая Харанахоева 52 кг. Иван Абрамов победил Самира Мамедалиева 56 кг. Максим Чернышев раздельным решением уступил Шахриёру Ахмедову 60 кг. Габил Мамедов единогласным решением победил Игоря Катаева 64 кг. Магомед Хабриев проиграл Дениу Шевчуку 69 кг. Вахид Аббасов нанес поражение Ивану Писареву 75 кг. Владислав Федюрин раздельным решением победил Арсения Павленко 81кг. Андрей Молоканов уступил Никите Зоню 91 кг. А-Салах Муцелханов выиграл у Дениса Бухтиярова +91 кг. Эдуард Аваджян уступил Сергею Кузютину
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