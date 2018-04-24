Ещё
Погба показал Ибрагимовичу, как бить ногами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погба показал Ибрагимовичу, как бить ногами 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опубликовал видеозапись в своем Instagram, в котором он бьет ногой по боксерской груше.
Таким образом хавбек ответил своему бывшему партнеру по команде Златану Ибрагимовичу, который также любит махать ногами.
"Златан, думаешь, ты единственный, кто может высоко поднимать ногу?" — подписал Погба видео.
Видео: Погба бьет по груше.
Zlatan you think you the only one who can put your leg high ‍♂ @iamzlatanibrahimovic
Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)
24 Апр 2018 в 2:35 PDT  Не пропустите: Роналдиньо: «Погба может выиграть „Золотой мяч“. | http://soccernews.ru
Soccer News: последние новости
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Ромой" Форвард "Тоттенхэма" летом может сменить клуб Акинфеев установил рекорд чемпионатов России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка12
У сборной впервые за много лет появились проблемы6
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение