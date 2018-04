Погба показал Ибрагимовичу, как бить ногами

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опубликовал видеозапись в своем Instagram, в котором он бьет ногой по боксерской груше.

Таким образом хавбек ответил своему бывшему партнеру по команде Златану Ибрагимовичу, который также любит махать ногами.

"Златан, думаешь, ты единственный, кто может высоко поднимать ногу?" — подписал Погба видео.

Видео: Погба бьет по груше.

Zlatan you think you the only one who can put your leg high ‍♂ @iamzlatanibrahimovic

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

24 Апр 2018 в 2:35 PDT