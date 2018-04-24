Черно-белый туман Карреры, итальянский тупик Заболотного и крутые битвы в Лиге чемпионов

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 24 апреля.

ЭМОЦИИ. Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула У "Спартака" отличные болельщики — это видно на стадионах. Но еще у «Спартака» есть странные болельщики — это видно в интернете. Истеричные пессимисты, они настолько потребительски относятся к команде, что любой намек на кризис заставляет их взять в руки виртуальный автомат и начать массовые расстрелы. Сегодня в прицеле — Массимо Каррера.

БОЛЕЛЬЩИК. Евгений Кафельников : «Если будут выгонять Карреру — первый выйду с баннером в его защиту» Свое мнение о неудачах «Спартака» в последних матчах в интервью «СЭ» высказал бывшая первая ракетка мира, известный болельщик красно-белых Евгений Кафельников.

КАРРЕРА VS МАНЧИНИ . Кто главный кандидат на пост тренера «Ювентуса» Слухи об уходе Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» пошли после поражения от «Наполи» (0:1). Очередное чемпионство оказалось под угрозой. Поэтому итальянские СМИ тут же написали, что клуб может сменить тренера. И вот итальянская пресса написала, что «неожиданным» кандидатом стал Массимо Каррера, а вариантом «про запас» — Роберто Манчини.

ПОНИМАНИЕ. Не смейтесь над Заболотным Новичок "Зенита" , не забивший ни одного гола в 11 матчах, становится героем нового мема. Его даже не ругают — смеются. Справедливо ли это?

ГОСТЬ. Александр Егоров : «Трудно завершать карьеру. Подходил к полю — слезы накатывали» В понедельник гостем редакции «СЭ» стал известный российский арбитр Александр Егоров, 17 апреля назначенный исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС . Как теперь будет развиваться судейский корпус?

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Фараон против империи и схватка колоссов На этой неделе состоятся первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов, и Гоша ЧЕРНОВ нашел массу крутых интриг в противостояниях «Ливерпуль» — «Рома» и «Бавария» — "Реал"

РАССУЖДЕНИЯ. Знарок сделает ЦСКА чемпионом. Если его позовут Поражение в финале Кубка Гагарина — это не конец света. И тем более не повод, чтобы рубить сплеча и устраивать «репрессии». Однако если речь идет о ЦСКА, то можно ожидать самого радикального развития события.

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