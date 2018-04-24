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К изменившейся Стриженовой пришла белочка
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К изменившейся Стриженовой пришла белочка 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала поклонников умилительным видео. Фанаты остались в очень довольны.
В своем Instagram звезда опубликовала запись, на которой, подошедший к ней пушистый грызун, сначала что-то жует, а потом быстро перемещается в пространстве в поисках пищи. Камера Стриженовой так близко снимает животное, что можно детально разглядеть черные глазки и маленькие ушки белочки. Под видео артистка процитировала строчку из «Сказки о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина: «Белка песенки поет и орешки все грызет!»
Менее чем за сутки публикация набрала более 40 тысяч просмотров и множество комментариев. Большинство фанатов порадовались маленькому грызуну у себя в ленте. «Живая природа значит все хорошо», «В Новосибирске еще в зимней шубке бегают.. а ваши уже перееоделись модницы😁😁😁», «С детства люблю белочек! В нашем детском саду белочка грызла орешки!», «Обжорка маленькая ❤️💋👌», «Какая хорошенькая Зайка❤️».
Все же, были и те, кто не поддался беличьему очарованию и предупредил телеведущую об опасности: «А вообще белок называют переносчиками болезней, они своего рода крысы с пушистым хвостом. Еще они могут укусить».
Добавим, что недавно фолловеры Стриженовой, писали артистке комплименты: якобы та значительно похудела и выглядит великолепно. О победе над лишним весом заявляла и сама Екатерина, 50–летняя телеведущая долгое время тщетно пыталась сбросить ненавистные килограммы. Звезда экрана решилась даже на бьюти-процедуру под названием «армопластика» по рекомендации Эвелины Бледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений. Теперь Екатерина радует поклонников красотой и забавными видео.
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