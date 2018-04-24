К изменившейся Стриженовой пришла белочка

Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала поклонников умилительным видео. Фанаты остались в очень довольны.

В своем Instagram звезда опубликовала запись, на которой, подошедший к ней пушистый грызун, сначала что-то жует, а потом быстро перемещается в пространстве в поисках пищи. Камера Стриженовой так близко снимает животное, что можно детально разглядеть черные глазки и маленькие ушки белочки. Под видео артистка процитировала строчку из «Сказки о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина: «Белка песенки поет и орешки все грызет!»

Менее чем за сутки публикация набрала более 40 тысяч просмотров и множество комментариев. Большинство фанатов порадовались маленькому грызуну у себя в ленте. «Живая природа значит все хорошо», «В Новосибирске еще в зимней шубке бегают.. а ваши уже перееоделись модницы😁😁😁», «С детства люблю белочек! В нашем детском саду белочка грызла орешки!», «Обжорка маленькая ❤️💋👌», «Какая хорошенькая Зайка❤️».

Все же, были и те, кто не поддался беличьему очарованию и предупредил телеведущую об опасности: «А вообще белок называют переносчиками болезней, они своего рода крысы с пушистым хвостом. Еще они могут укусить».