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В онлайн-библиотеке BBC опубликованы более 16 тысяч звуков
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В онлайн-библиотеке BBC опубликованы более 16 тысяч звуков 

Вести.Ru 1 час назад
В архиве BBC Sound Effects опубликованы 16 тысяч аудиофайлов, которые британская телерадиокомпания использовала в своих эфирах с 1920-х годов. Эффекты опубликованы в алфавитном порядке, их можно слушать и бесплатно скачивать для личных и образовательных целей.
На сайте BBC можно послушать, к примеру, разговор южноаамериканского попугая, вой сирен времен Второй мировой, крики болельщиков на футбольных матчах 1950-х годов.
Звуковые файлы имеют разную продолжительность. Так, вой полярног ветра длится 6, 5 минуты, прибытие поезда на парижский вокзал — 5 минут 18 секунд, а постановочное приземление «инопланетных» кораблей на болота — 49 секунд.
Найти нужный эффект можно по ключевым словам.
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