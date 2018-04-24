Для проезда вблизи «Самара Арены» понадобится пропуск

Без пропуска самарские автолюбители не смогут проехать по двум улицам вблизи стадиона: Арена 2018 и Дальней. На территории, прилегающей к стадиону «Самара Арене», нельзя будет свободно передвигаться во время проведения игр ЧМ-2018. Пропуск понадобится тем автовладельцам, кто держит свой путь через улицу Дальнюю (от Московского шоссе до ул. Арена 2018), а также по улице Арена 2018 (от Волжского шоссе до Демократической). Напомним, документы на получение пропуска принимают с 23 апреля по 14 мая. Телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» ранее подробно рассказала о том, как и где это сделать.

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