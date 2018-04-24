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Гинер: «ЦСКА и Adidas прекратят сотрудничество, компания уходит из России»
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Гинер: «ЦСКА и Adidas прекратят сотрудничество, компания уходит из России» 

SPORT24.ru 1 час назад
Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о том, что компания Adidas, являющаяся производителем формы армейцев, завершает сотрудничество с красно-синими.
”Adidas собирается уходить из России. Скорее всего поэтому они расстались с нами. Думаю, Adidas вернется, надеюсь найдутся другие хозяева, которые поймут, что российский рынок очень перспективен”, — сказал президент ЦСКА.
Ранее в интернет попали фотографии новой формы ЦСКА для сезона-2018/19. По данным СМИ, новым производителем формы армейцев станет компания Umbro, которая уже сотрудничала с клубом с 2000 по 2008 год.
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