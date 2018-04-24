Пономарёв: Игнашевичу пора завершать карьеру, хватит парня мучить

«Гинер правильно сказал о Сергее Игнашевиче. Ему пора заканчивать играть в футбол. Сергею уже 38 лет, хватит парня мучить. Ему нужно завершать карьеру именно в ЦСКА, не надо уходить в другой клуб. Зачем дальше играть, только здоровье испортит. Он заработал на хорошее будущее, теперь может провести время с семьёй и уделить внимание другим вещам. Потом, возможно, захочет продолжить карьеру в футболе уже в роли тренера или менеджера.