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Пономарёв: Игнашевичу пора завершать карьеру, хватит парня мучить
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Пономарёв: Игнашевичу пора завершать карьеру, хватит парня мучить 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что защитнику армейцев Сергею Игнашевичу стоит завершить карьеру футболиста.
«Гинер правильно сказал о Сергее Игнашевиче. Ему пора заканчивать играть в футбол. Сергею уже 38 лет, хватит парня мучить. Ему нужно завершать карьеру именно в ЦСКА, не надо уходить в другой клуб. Зачем дальше играть, только здоровье испортит. Он заработал на хорошее будущее, теперь может провести время с семьёй и уделить внимание другим вещам. Потом, возможно, захочет продолжить карьеру в футболе уже в роли тренера или менеджера.
Тяжело в таком возрасте Сергея находить мотивацию в каждом матче. Настраиваться нужно на каждую игру, иначе нет смысла выходить на поле. С возрастом мне стало тяжело, не физически — морально. Я понял, что голова уже не варит, и решил заканчивать. У Сергея прекрасная карьера футболиста, ему есть чем гордиться, пусть завершает её в ЦСКА», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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