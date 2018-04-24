Ещё
В PES 2018 обновят лица молодых талантов чемпионата Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

В PES 2018 обновят лица молодых талантов чемпионата Франции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего четвертого обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у молодых игроков чемпионата Франции — у Малкома ("Бордо"), Жорже ("Монако"), Джованни Ло Сельсо ("ПСЖ"), Танги Ндомбеле и Уссема Ауара (Оба — «Лион»). Также планируется, что в игру будет добавлен контент, связанный с грядушим чемпионатом мира-2018​​.
Выход DLC 4.0 запланирован на этот четверг, 26 апреля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.
В PES 2018 перед ЧМ-2018 обновят лица Азара и Гвюдмундссона // В PES 2018 обновят лицо Зинченко
Bonsoir! Before we finish up today, a look at some of the Ligue 1 player faces that will be updated in #DP4 on Thursday. #PES2018 pic.twitter.com/FqlIpmnOQK
— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 23 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Покеттино может сменить Зидана на посту главного тренера "Реала" Владимир Камельзон: "В России нет крытой базы для сборной, где можно тренироваться круглогодично" Руслан Исхаков: "При 1:4 получили от тренера"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах забил фантастический гол в ворота «Ромы»4
Шарапова покинула элиту13
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение