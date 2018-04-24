В PES 2018 обновят лица молодых талантов чемпионата Франции

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего четвертого обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у молодых игроков чемпионата Франции — у Малкома ("Бордо"), Жорже ("Монако"), Джованни Ло Сельсо ("ПСЖ"), Танги Ндомбеле и Уссема Ауара (Оба — «Лион»). Также планируется, что в игру будет добавлен контент, связанный с грядушим чемпионатом мира-2018​​.

Выход DLC 4.0 запланирован на этот четверг, 26 апреля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.

В PES 2018 перед ЧМ-2018 обновят лица Азара и Гвюдмундссона // В PES 2018 обновят лицо Зинченко

Bonsoir! Before we finish up today, a look at some of the Ligue 1 player faces that will be updated in #DP4 on Thursday. #PES2018 pic.twitter.com/FqlIpmnOQK

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 23 апреля 2018 г.