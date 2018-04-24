В PES 2018 обновят лицо Зинченко

Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего четвертого обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у экс-полузащитника «Уфы» Александра Зинченко , который ныне выступает за «Манчестер Сити»​, а также у его одноклубника Фила Фодена Льюиса Кука из «Борнмута», Ришарлисона из «Уотфорда» и Уилфреда Ндиди из «Лестера». Также планируется, что в игру будет добавлен контент, связанный с грядушим чемпионатом мира-2018​.

Выход DLC 4.0 запланирован на этот четверг, 26 апреля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.

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Feast your eyes on some more English League player faces that will be updated in #DP4 this Thursday. 👀😍 #PES2018 pic.twitter.com/uXhIoO34XN

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 23 апреля 2018 г.