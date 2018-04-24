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В PES 2018 обновят лицо Зинченко
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В PES 2018 обновят лицо Зинченко 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Компания Konami, являющаяся разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018, объявила о подробностях грядущего четвертого обновления пакета данных (DLC). В PES 2018 будут новые лица у экс-полузащитника «Уфы» Александра Зинченко, который ныне выступает за «Манчестер Сити»​, а также у его одноклубника Фила Фодена, Льюиса Кука из «Борнмута», Ришарлисона из «Уотфорда» и Уилфреда Ндиди из «Лестера». Также планируется, что в игру будет добавлен контент, связанный с грядушим чемпионатом мира-2018​.
Выход DLC 4.0 запланирован на этот четверг, 26 апреля. Всего ожидается большое количество новых лиц для всех ведущих лиг, которые есть в футбольном симуляторе.
В PES 2018 перед ЧМ-2018 обновят лица Азара и Гвюдмундссона
Feast your eyes on some more English League player faces that will be updated in #DP4 this Thursday. 👀😍 #PES2018 pic.twitter.com/uXhIoO34XN
— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 23 апреля 2018 г.
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