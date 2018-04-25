Давид Де Хеа: «Это мой лучший сезон в карьере»

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа доволен тем, как проходит его сезон. Голкипер был включен в символическую команду года в премьер-лиге по версии профсоюза игроков.

— Я доволен тем, что провожу хорошие матчи, — цитирует ВВС Де Хеа, который в нынешнем сезоне в 21 матче оставлял свои ворота в неприкосновенности. — Чувствовал себя хорошо физически на протяжении всего сезона. Надеюсь, что последние матчи сезона пройдут в таком же духе, и я подойду в отличной форме к чемпионату мира, который так важен для сборной Испании. Чувствую, что это мой лучший сезон в карьере.