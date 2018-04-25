Ещё
Давид Де Хеа: «Это мой лучший сезон в карьере»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Давид Де Хеа: «Это мой лучший сезон в карьере» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа доволен тем, как проходит его сезон. Голкипер был включен в символическую команду года в премьер-лиге по версии профсоюза игроков.
— Я доволен тем, что провожу хорошие матчи, — цитирует ВВС Де Хеа, который в нынешнем сезоне в 21 матче оставлял свои ворота в неприкосновенности. — Чувствовал себя хорошо физически на протяжении всего сезона. Надеюсь, что последние матчи сезона пройдут в таком же духе, и я подойду в отличной форме к чемпионату мира, который так важен для сборной Испании. Чувствую, что это мой лучший сезон в карьере.
Спорт-Экспресс: последние новости
Роберт Левандовски: "Реал" фаворит, но это не значит, что он нас обыграет" СМИ: "Барселона" намерена купить Маркоса Алонсо Украинскую премьер-лигу хотят расширить до 16 команд
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение