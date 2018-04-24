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Де Хеа: «Моуринью придаёт команде менталитет победителей»
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Де Хеа: «Моуринью придаёт команде менталитет победителей» 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа считает главного тренера клуба Жозе Моуринью отличным мотиватором.
"У нас отличный тренер. Он очень опытный и выиграл все, что можно выиграть в этой игре. Также он передает свой победный менталитет команде", — отметил де Хеа в интервью PLP. «Но в конечном итоге важно то, что мы делаем на поле. Как мы обороняемся, создаём моменты, забиваем голы. Как команде, нам важно сохранять последовательность и высокий уровень игры на протяжении всего сезона».
Сезон 2017/18 является лучшим в карьере Давида де Хеа. На его счету уже 21 сухой матч при 5 оставшихся играх, с учетом финала Кубка Англии.
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