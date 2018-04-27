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В «Манчестер Юнайтед» рассказали о будущем де Хеа в команде
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В «Манчестер Юнайтед» рассказали о будущем де Хеа в команде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что вратарь команды Давид де Хеа может покинуть клуб по окончании сезона. По словам специалиста, данный исход исключен, передает "Советский спорт".
"Может ли де Хеа уйти из «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом? Без шансов", — цитирует Моуринью Sky Sports.
Испанский голкипер стал игроком английского клуба в 2011 году, перейдя из мадридского «Атлетико».
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера де Хеа в стан «сливочных».
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