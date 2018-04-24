«Магия книги»: фея встретила читателей детской Лианозовской библиотеки

В субботу, 21 апреля, в детской библиотеке №57 района Лианозово прошла акция «Библионочь». В рамках нее для юных читателей подготовили программу «Магия книги». Как рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов , ребята окунулись в волшебный, магический мир книжных героев в реальных обстоятельствах.

— Гостей ждало библиокружение по залам библиотеки, во время которого они с феей прошли квест по любимым сказкам, создали рукотворную книгу, поиграли в шашки, шахматы, твистер и посмотрели мультфильмы, — уточнил Олег Климов.

Напомним, детская Лианозовская библиотека находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 97. (вт)