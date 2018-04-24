Истории чемпионатов мира. Гол в ворота Барулина, который попал на марки

Одна из самых удивительных шайб в истории чемпионатов мира.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. В преддверии турнира «Чемпионат» запускает рубрику «Истории чемпионатов мира», в которой вспоминает яркие моменты прошлых первенств.

Финский вундеркинд

В 2011-м, когда Микаэлю Гранлунду было 19 лет, он уже два года зажигал на взрослом уровне в финской лиге, а весной дебютировал за свою сборную на чемпионате мира в Братиславе. Гранлунд вообще был финским вундеркиндом. На молодёжном первенстве мира он впервые сыграл, когда ему было всего 16 лет. Он высоко котировался у скаутов НХЛ, и в итоге был выбран под девятым номером «Миннесотой» на драфте 2010 года.

13 мая 2011 года Микаэль стал знаменит на весь мир. Не пройдёт и месяца, как в Финляндии выпустят почтовые марки в его честь. К несчастью, к его триумфу была причастна сборная России.

Вячеслава Быкова , который в то время тренировал сборную России, перед чемпионатом мира не ругал только ленивый. Были большие вопросы по составу, и главная претензия заключалась в том, что в команду взяли Владимира Набокова, сезон у которого совершенно не складывался. В то же время Илья Брызгалов, который тогда был на пике, рано вылетел из плей-офф НХЛ и рвался приехать в сборную. Но его не позвали, Быков решил доверять Набокову, несмотря ни на что. «У нас было больше месяца, чтобы подвести Набокова к чемпионату в оптимальной форме. Брызгалов понял ситуацию, что если я приглашу его, то фактически сдам Набокова. Сейчас мы видим, что Евгений играет всё лучше. Да, риск есть», — говорил Быков перед стартом турнира.

Голкипер, на которого так рассчитывал Вячеслав Аркадьевич, сыграл первые четыре матча. 0:2 с Германией, 6:4 со Словенией, 4:3 со Словакией в группе. После третьей шайбы в последней игре Набокова заменили. В квалификации Россия отмучилась с датчанами — 4:3, и Евгений больше на льду не появлялся. На последний рубеж окончательно заступил Константин Барулин . Барулин помог нашей команде пройти четвертьфинальную стадию, отразив 36 бросков в игре с Канадой, но в полуфинале с Гранлундом ничего не смог поделать.

Гол с почтовых марок

Финляндия за четыре дня до полуфинала уже обыгрывала Россию. Говорят, на одном скоротечном турнире одного соперника дважды не обыграешь. Микаэль Гранлунд, промолчавший в том матче, об этом, видимо, не знал.

Финский вундеркинд открыл счёт в начале второго периода. После вбрасывания в зоне россиян шайба покатилась к лицевому борту, где её подобрал Дмитрий Калинин . Но к нему подскочил Гранлунд, отобрал снаряд и принялся творить магию. Он поднял шайбу на клюшке, молниеносно выехал к штанге и положил снаряд в ближнюю девятку. На лицах россиян, сгрудившихся на пятачке, застыло недоумение. «Превосходный гол! Меня просто удивляет, что при таком мастерстве, которого в нашей команде хоть отбавляй, никто не пробует делать финты, создавать интересные моменты… Всё свелось к беготне», — говорил после окончания турнира Вячеслав Быков. Арбитры пересмотрели гол на видео, удостоверились, что игры высоко поднятой клюшкой не было, и засчитали шайбу.

Видео можно посмотреть на канале IIHF Worlds.

«Это лучший гол в истории чемпионатов мира»

Гол Гранлунда стал победным, Финляндия вышла в финал, где разгромила сборную Швеции. Для команды Суоми этот титул стал вторым в истории, и пока последним. Россияне же полностью провалили турнир, в матче за бронзу проиграв Чехии.

«Когда все поздравляли Микаэля, я ничего не смог сказать. Просто потерял дар речи», — признался Туомо Рууту. «Думаю, это не просто лучший гол минувшего чемпионата, но и всего года, а также в истории чемпионатов мира», — говорил молодой Владимир Тарасенко . Через две недели после завоевания золота в Финляндии экстренно выпустили почтовую марку, посвящённую ставшему знаменитым голу. Первый тираж марки был распродан за считанные часы. Константин Барулин попал в историю как вратарь, пропустивший один из самых зрелищных голов в истории чемпионатов мира. Голы в стиле «лакросс» в хоккее забивали и до, и после того памятного матча (а ещё чаще — пытались забить). Тот же Сидни Кросби вытворял подобное в 16 лет в QMJHL задолго до мирового первенства в Братиславе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ. В 1996 году канадец Майк Легг исполнил этот же финт в NCAA. Его гол тоже стал знаменитым, а клюшку, которую он использовал, передали в Зал хоккейной славы. В Северной Америке лакроссные голы стали называть «Мичиган» — по названию университета, за который выступал Легг. Теперь такие голы называют голом Гранлунда.