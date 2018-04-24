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Фото дня: Александр Кокорин и семейный гастрономический фестиваль «Кокорюшка»
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Фото дня: Александр Кокорин и семейный гастрономический фестиваль «Кокорюшка» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Петербурге заметили рекламный билборд семейного гастрономического фестиваля. Его «лицом» (и душой!) стал нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин. Авторы рекламы соединили фамилию футболиста и название главного петербургского деликатеса, и в итоге мероприятие получило название «Кокорюшка». О том, знает ли Кокорин о билборде, неизвестно.
Корюшку уже вовсю продают в лотках по всему городу. О лучших спецпредложениях в ресторанах Петербурга можно прочитать в нашем материале. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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