Фото дня: Александр Кокорин и семейный гастрономический фестиваль «Кокорюшка»

В Петербурге заметили рекламный билборд семейного гастрономического фестиваля. Его «лицом» (и душой!) стал нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин . Авторы рекламы соединили фамилию футболиста и название главного петербургского деликатеса, и в итоге мероприятие получило название «Кокорюшка». О том, знает ли Кокорин о билборде, неизвестно.

Корюшку уже вовсю продают в лотках по всему городу. О лучших спецпредложениях в ресторанах Петербурга можно прочитать в нашем материале. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.