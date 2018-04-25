Игрока клуба Серии А могут дисквалифицировать на четыре года за допинг

По информации Football Italia, игрок может быть отстранен за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

В марте стало известно, что допинг-пробы Педро, взятые после матчей чемпионата Италии с «Сассуоло» и «Кьево», которые состоялись 11 и 17 февраля соответственно, дали положительный результат.

Окончательный вердикт будет озвучен на слушании, которое состоится 16 мая.

На данный момент Педро отстранен от участия в деятельности, связанной с футболом.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел за «Кальяри» в чемпионате Италии 21 матч, где забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.