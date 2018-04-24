Комплексная тренировка перед первым тестовым матчем на «Самара-Арене» пройдет в среду

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Комплексная тренировка проведения первого тестового матча на стадионе чемпионата мира 2018 года в Самаре запланирована на 25 апреля. Об этом на совещании о ходе подготовки к чемпионату мира сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов

Первый тестовый матч на «Самара-Арене» пройдет 28 апреля. В рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграют местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На игру реализовано 15 тысяч билетов.

"В среду пройдет итоговая комплексная тренировка по отработке действий по плану управления перевозками, последней мили и операционной деятельности. Тренировка будет проходить полностью по сценарию проведения матча 28 апреля. Сформированы и утверждены команды, которые будут использованы во всех центрах управления, а также регламент действий. 27 апреля запланирована дополнительная тренировка по отработке проблем, которые будут выявлены в ходе тренировки 25 апреля", — сообщил Фетисов.

Для проведения матча на стадионе планируется задействовать 600 контролеров-распорядителей, 150 сотрудников ЧОП, 34 сотрудника рентген-установок, четыре пожарные машины, 245 волонтеров оргкомитета «Россия-2018» и 140 городских волонтеров, на матч аккредитовано 150 представителей СМИ и блогеров. Планируется работа 10 точек питания.