Молодой талант «Реала» ждет скорейшего завершения сезона

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор заявил, что он с нетерпением ждет завершения срока аренды в голландском «Херенвене».

"Я пока не принял решения о своем будущем и отдаю все силы в матче за «Херенвен». Впрочем я с нетерпением жду конца выступлений здесь. Я хочу играть в клубе, где смогу чаще выходить на поле. Я очень недоволен своей статистикой. Впрочем пребывание в «Херенвене» пошло мне на пользу и я сделал шаг вперёд", — цитирует Эдегора VG.

В этом сезоне 19-летний Эдегор провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.