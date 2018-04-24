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Молодой талант «Реала» ждет скорейшего завершения сезона
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Молодой талант «Реала» ждет скорейшего завершения сезона 

Soccer News 36 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор заявил, что он с нетерпением ждет завершения срока аренды в голландском «Херенвене».
"Я пока не принял решения о своем будущем и отдаю все силы в матче за «Херенвен». Впрочем я с нетерпением жду конца выступлений здесь. Я хочу играть в клубе, где смогу чаще выходить на поле. Я очень недоволен своей статистикой. Впрочем пребывание в «Херенвене» пошло мне на пользу и я сделал шаг вперёд", — цитирует Эдегора VG.
В этом сезоне 19-летний Эдегор провел 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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