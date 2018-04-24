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Пушистый предсказатель: кошка из пермской ветклиники будет угадывать итоги Чемпионата мира по футболу
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Пушистый предсказатель: кошка из пермской ветклиники будет угадывать итоги Чемпионата мира по футболу 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
У пермской ветеринарной клиники появилась новая работница — молодая кошка, за которой замечены удивительные способности. Она заранее угадывает, когда приедет директор. Сотрудники ветклиники решили тренировать свою любимицу, чтобы она смогла предсказать и итоги Чемпионата мира по футболу.
Молодую кошечку, которой нет ещё и года, решили усыпить хозяева. Сотрудники ветклиники спасли животное.
— Мы оставили её у себя. Теперь она живет тут, мы её кормим всем коллективом, — рассказали в клинике VetCa. — Кошке нет ещё и года, поэтому было особенно жалко её умерщвлять. Надолго задержать её в клинике тоже не получится, хотя директор и не против «нового сотрудника».
Имя для кошки выберут путём голосования в социальных сетях.
Скоро Чемпионат мира по футболу. За жительницей клиники, как и за осьминогом Паулем, были замечены паранормальные способности, которые было решено использовать.
— Она заранее чувствует, что приедет директор, кормит и накормит её вкусностями. За полчаса до приезда она начинает крутиться вокруг двери и не подходит к мискам с едой, ждет повкуснее, — рассказывает администратор Елена. — Мы будем тренировать её к угадыванию событий. Процесс тренировки будет заключаться в ответах «да» или «нет» на ежедневные события из жизни самих работниц ветклиники.
Об успехах кошечки будут сообщать в соцсетях.
В конечном итоге кошку отдадут в добрые руки.
Недавно котиком из приюта «Матроскин» зарегистрировали в приложении Tinder.
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