Харламов и Батрутдинов запустили свое шоу на Youtube

Резиденты проекта " Comedy Club" решили покорить Интернет и объявили о старте своего нового интернет-проекта «Ошуительное Хоу».

Харламов и Батрутдинов опубликовали в сети ссылки на первое видео, а также отрывок из шоу. «Бомбическая новость ребята! Пока все ждут „ХБ 2“, мы с Тимуром решили покорить интернет!» — написал Харламов. Юморист добавил, что сейчас — лучшее время для запуска нового шоу, пока блокируют Телеграмм и освободилось немного места, пока не заблокировали Ютуб.

"Смотрите только на просторах нашего Ютюб канала. Ссылка в шапке профиля. В добрый путь!" — пожелал Харламов. Поклонники заметили, что в новом шоу достаточно много шуток «ниже пояса», в стиле раннего юмора «Камеди клаб». Кроме того, некоторые подписчики выразили опасение, что проект, который так стремительно начался на волне интереса к подобным программам, может быстро «слиться», ведь артистам с достаточно плотным графиком нужно будет выделять немало времени на написание шуток, съемки и качественный монтаж.