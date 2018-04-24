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Харламов и Батрутдинов запустили свое шоу на Youtube
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Харламов и Батрутдинов запустили свое шоу на Youtube 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Резиденты проекта " Comedy Club" решили покорить Интернет и объявили о старте своего нового интернет-проекта «Ошуительное Хоу».
Харламов и Батрутдинов опубликовали в сети ссылки на первое видео, а также отрывок из шоу. «Бомбическая новость ребята! Пока все ждут „ХБ 2“, мы с Тимуром решили покорить интернет!» — написал Харламов. Юморист добавил, что сейчас — лучшее время для запуска нового шоу, пока блокируют Телеграмм и освободилось немного места, пока не заблокировали Ютуб.
"Смотрите только на просторах нашего Ютюб канала. Ссылка в шапке профиля. В добрый путь!" — пожелал Харламов. Поклонники заметили, что в новом шоу достаточно много шуток «ниже пояса», в стиле раннего юмора «Камеди клаб». Кроме того, некоторые подписчики выразили опасение, что проект, который так стремительно начался на волне интереса к подобным программам, может быстро «слиться», ведь артистам с достаточно плотным графиком нужно будет выделять немало времени на написание шуток, съемки и качественный монтаж.
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