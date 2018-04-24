Церемония открытия Кубка Северного округа по мини-футболу прошла на Соколе

В школе №149 района Сокол прошла церемония открытия Весеннего кубка Северного округа по мини-футболу.

— Очаровательные чирлидерши своим энергичным выступлением зарядили ребят на игру, начавшуюся сразу же после церемонии открытия, — поделился представитель организатора — Центра социальной помощи семье и детям района Сокол. — Было запланировано две встречи между клубом «Сокол» и футболистами школы №149 — в младших и старших возрастных группах.

Гостями церемонии открытия стали представители руководства района Сокол, которые поздравили участников и пожелали успехов в состязании. (ео)