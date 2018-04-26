Де Гендт выиграл второй этап веломногодневки «Тур Романдии», Кочетков — 64-й

3. Самуэль Дюмолин (Франция, AG2R La Mondiale) — то же время…

Бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Томас де Гендт одержал победу на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии». В общей классификации лидирует словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo.

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