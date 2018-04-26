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Де Гендт выиграл второй этап веломногодневки «Тур Романдии», Кочетков — 64-й
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Де Гендт выиграл второй этап веломногодневки «Тур Романдии», Кочетков — 64-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Томас де Гендт одержал победу на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии». В общей классификации лидирует словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Романдии»
2-й этап. Делемон — Ивердон-ле-Бен, Швейцария, 173,9 км  1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — 4:03.5.
2. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) — +2.04.
3. Самуэль Дюмолин (Франция, AG2R La Mondiale) — то же время…
64. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)…
71. Павел Сиваков (Россия, Sky)…
106. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +11.09.
Общая классификация. После 2-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 8:14.25.
2. Роан Деннис (Австралия, BMC).
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0.04…
41. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.26…
59. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +1.57…
96. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +15.35.
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