Бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Томас де Гендт одержал победу на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии». В общей классификации лидирует словенец Примож Роглич из LottoNL-Jumbo.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Романдии»
2-й этап. Делемон — Ивердон-ле-Бен, Швейцария, 173,9 км 1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) — 4:03.5.
2. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) — +2.04.
3. Самуэль Дюмолин (Франция, AG2R La Mondiale) — то же время…
64. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)…
71. Павел Сиваков (Россия, Sky)…
106. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +11.09.
Общая классификация. После 2-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 8:14.25.
2. Роан Деннис (Австралия, BMC).
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0.04…
41. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.26…
59. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +1.57…
96. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +15.35.