Фраиле из «Астаны» выиграл первый этап «Тура Романдии», Кочетков — 50-й

Испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за казахстанскую команду «Астана», стал победителем первого этапа веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии». В общем зачёте после первого этапа лидирует словенец Примож Роглич из команды LottoNL-Jumbo. Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Романдии» Первый этап. Фрибург — Делемон, 166,6 км 1. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — 4:03.42. 2. Сонни Колбрелли (Италия, Bahrain Merida) — то же время. 3. Руй Кошта (Португалия, UAE-Team Emirates)… 50. Павел Кочетков (Россия, Katusha — Alpecin)… 67. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +1.35.

Общая классификация. После первого этапа 1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 4:09.16. 2. Роан Деннис (Австралия, BMC) — то же время. 3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0.04.