Ещё
Фраиле из «Астаны» выиграл первый этап «Тура Романдии», Кочетков — 50-й
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фраиле из «Астаны» выиграл первый этап «Тура Романдии», Кочетков — 50-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
Испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за казахстанскую команду «Астана», стал победителем первого этапа веломногодневки Мирового тура «Тур Романдии». В общем зачёте после первого этапа лидирует словенец Примож Роглич из команды LottoNL-Jumbo. Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Романдии» Первый этап. Фрибург — Делемон, 166,6 км 1. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — 4:03.42. 2. Сонни Колбрелли (Италия, Bahrain Merida) — то же время. 3. Руй Кошта (Португалия, UAE-Team Emirates)… 50. Павел Кочетков (Россия, Katusha — Alpecin)… 67. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +1.35.
Общая классификация. После первого этапа 1. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) — 4:09.16. 2. Роан Деннис (Австралия, BMC) — то же время. 3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0.04.
Чемпионат.com: последние новости
РФС установил, кто обругал судью после матча «Анжи» — «Урал» Чемпион мира-2010 по снукеру Н. Робертсон оступился в первом раунде ЧМ-2018 Создатели буклета ЧМ-2018 спутали два Кремля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото18
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение