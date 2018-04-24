Пенсионеры Ямала, Югры и Тюмени встретились на спортэстафете

Ямальская команда оказалась самой возрастной — всем спортсменам за шестьдесят! Молодые пенсионеры сегодня среди болельщиков — они активно поддерживают земляков.

Бег под гармошку — это по-пенсионерски?

Гармонист раздул меха и… понеслась плясовая. Ничего не путаю, была не свадьбе! После свистка главного судьи спортсмены трех ветеранских команд: Ямала, Югры и Тюмени бегали под аккомпанемент баяна.

Надымчанин Евгений Викторович Кумалагов в своей команде замыкающий. Помните, как на уроках физкультуры в школе, когда самые сильные спортсмены стояли последними, чтоб в финале отыграть драгоценные секунды. Пока он наблюдает за первыми игроками, присматривается, кто как бежит, интересуюсь, в каком виде спорта силен сам.

— А какой надо? Во всем помаленьку! — уверенно и с улыбкой отвечает 73-летний северянин. — Здесь будем бегать с мячом, хула-хупом, скакалкой, потом бросание мяча в корзину — ничего сверхъестественного, на восьмом десятке самое то! — рассказывает Евгений Викторович.

Специально спортом не занимается, говорит, хозяйство держит в деревне — хватает, чтоб чувствовать себя бодро круглый год.

В зоне болельщиков плакаты с молодежными лозунгами типа «Ямал — рулит!» Срывая голоса, земляки подбадривают своих: «Таня! Давай! Таня! Быстрей!» Похоже, все забыли, что обычно зовут ее Анатольевна. На финише отбивая «пятерочку» следующему игроку, Татьяна Анатольевна наверняка и сама забыла, что давно бабушка.

Отбирали не только по голосу!

— Нам уже кто-то сказал, что ямальская команда — самая честная! У нас нет подставных и купленных спортсменов, — шутит ноябрянка Зинаида Орлова, — В нашей сборной — представители всех двенадцати ямальских землячеств и всем участникам за шестьдесят. Как они бегут, как стараются! Мы так весело давно не проводили время! Болея за них, наверное, сорвем сегодня голоса!

Запевале надымского хора Зинаиде Павленко никак не давалась испытания на скорость. Зато, прыжки с мячом, зажатым между коленями Получились отлично. На финише женщину ждали овации земляков и болельщиков. Шутит, говорит, её отбирали на эстафету не только по голосу. В прошлом она гимнастка, до последнего с легкостью садилась на шпагат, да и сейчас с гибкостью все в порядке — Зинаида Феофановна умеет сложиться пополам и кладет ладони на пол при прямых ногах.

Говорит, преуспела не только в спорте, специально для эстафеты придумала частушки, одну спела специально для «Красного Севера»:

— Мы с милёночком с спортзале состязались горячо! Я ему сломала ребра, он мне вывернул плечо! У-у-ух!

Другие сказали бы — накаркала, но нет, возраст есть возраст, надо себя беречь. Один из участников упал — потянул мышцу. Ногу дружно растерли, ямальского спортсмена восстановили и побежали снова.

От посиделок к спортивным турнирам

В судейской команде инициатор и организатор состязаний — Фуат Сафитдинов тактично отмечает, что тюменцы лидируют, у них лучше база, больше тренированных людей, а вот Союз ветеранов Ямала физкультурным делам стал уделять больше внимания только с начала этого.

— Первые годы у нас больше было посиделок, чаепитий, потом мы сделали хорошую культурную программу, тогда все поразились, как много и часто ямальцы посещают музеи, театры, филармонию… Нам лежать некогда — все дни расписаны, этим мы решаем задачу, которую ставит перед нами президент — забота о ветеранах. Это должно быть не на словах, крепить здоровье и долголетие наших земляков надо не просто в больнице и санатории, а досугом. Они заслужили это своей активной и серьезной биографией на Севере, — сказал председатель попечительского совета Союза ветеранов Ямала Фуат Сафитдинов.

Ямальцы и дальше планируют развивать спорт, уже идет речь о создании нескольких футбольных и волейбольных команд «Кому за…», обсуждается турниры по гиревому спорту и заплывы на время в бассейне.

В следующий раз ямальцы пообещали провести соревнования по северному многоборью. Прыжкам через нарты и перетягиванию палки главным соперникам нашей сборной тюменцам еще надо поучиться.