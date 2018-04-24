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Бронзовый призер ОИ-2016 Букина вошла в состав сборной России на ЧЕ по борьбе в Каспийске
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Бронзовый призер ОИ-2016 Букина вошла в состав сборной России на ЧЕ по борьбе в Каспийске 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 24 апреля. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина вошла в состав сборной России на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который пройдет в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Букина выступит в весовой категории до 76 кг. Также в состав женской команды вошли Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53), Мария Гурова (до 55), Ирина Ологонова (до 57), Светлана Липатова (до 59), Ирина Тражукова (до 62), Мария Кузнецова (до 65), Анастасия Братчикова (до 68) и Алена Перепелкина (до 72).
Чемпионат Европы по борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая. Соревнования по женской борьбе состоятся 2-4 мая.
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