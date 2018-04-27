Брюсов: турнир по грэпплингу в рамках ЧЕ по спортивной борьбе стал хорошей традицией

МАХАЧКАЛА, 27 апреля. / ТАСС /. Соревнования чемпионата Европы по грэпплингу, предваряющие европейское первенство по спортивной борьбе, стали хорошей традицией. Об этом на церемонии открытия ЧЕ-2018 по грэпплингу в дагестанском Каспийске заявил вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов

"Стало хорошей доброй традицией предварять чемпионат Европы по спортивной борьбе соревнованиями чемпионата Европы по грэпплингу. Это новый вид единоборств, завоевавший большую популярность в мире и в Дагестане", — сказал Брюсов.

Чемпионат Европы по грэпплингу 2018 года впервые в России стартовал в пятницу во Дворце спорта и молодежи им. А. Алиева в Каспийске в рамках европейского первенства по спортивной борьбе. В этих соревнованиях участвуют более 130 спортсменов из 14 стран. Среди стран-участниц турнира — Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Грузия, Испания, Италия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Франция, Великобритания и Молдавия.

Президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы Ризван Бочкаев поблагодарил руководство Дагестана, Федерации спортивной борьбы России и Объединенного мира борьбы за подготовку и проведение чемпионата в Каспийске. Он отметил, что Дагестан является «домом одних из сильнейших борцов и грэпплеров во всем мире».

От имени руководства Дагестана участников и гостей ЧЕ-2018 по грэпплингу поприветствовал председатель правительства Дагестана Артем Здунов , который и дал старт турниру. «Грэпплинг становится динамично развивающимся видом борьбы. И уже сейчас мы проводим официальное европейское соревнование, в следующем году нас ожидает чемпионат мира. И я желаю всем участникам чемпионата Европы в Каспийске показать себя с лучшей стороны, самое главное — чемпионат Европы по грэпплингу в Каспийске, в Республике Дагестан, в Российской Федерации объявляется открытым», — сказал он.

Чемпионат Европы по грэпплингу пройдет до 28 апреля в рамках ЧЕ-2018 по спортивной борьбе, который завершится 6 мая в Каспийске. Кроме грэпплинга, состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Турнир будет проходить во Дворце спорта и молодежи им. А. Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы. Участие в соревнованиях примут спортсмены из более чем 30 стран.