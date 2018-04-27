Ещё
Брюсов: турнир по грэпплингу в рамках ЧЕ по спортивной борьбе стал хорошей традицией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брюсов: турнир по грэпплингу в рамках ЧЕ по спортивной борьбе стал хорошей традицией 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Mirmol.ru
МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Соревнования чемпионата Европы по грэпплингу, предваряющие европейское первенство по спортивной борьбе, стали хорошей традицией. Об этом на церемонии открытия ЧЕ-2018 по грэпплингу в дагестанском Каспийске заявил вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов.
"Стало хорошей доброй традицией предварять чемпионат Европы по спортивной борьбе соревнованиями чемпионата Европы по грэпплингу. Это новый вид единоборств, завоевавший большую популярность в мире и в Дагестане", — сказал Брюсов.
Чемпионат Европы по грэпплингу 2018 года впервые в России стартовал в пятницу во Дворце спорта и молодежи им. А. Алиева в Каспийске в рамках европейского первенства по спортивной борьбе. В этих соревнованиях участвуют более 130 спортсменов из 14 стран. Среди стран-участниц турнира — Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Грузия, Испания, Италия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Франция, Великобритания и Молдавия.
Президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы Ризван Бочкаев поблагодарил руководство Дагестана, Федерации спортивной борьбы России и Объединенного мира борьбы за подготовку и проведение чемпионата в Каспийске. Он отметил, что Дагестан является «домом одних из сильнейших борцов и грэпплеров во всем мире».
От имени руководства Дагестана участников и гостей ЧЕ-2018 по грэпплингу поприветствовал председатель правительства Дагестана Артем Здунов, который и дал старт турниру. «Грэпплинг становится динамично развивающимся видом борьбы. И уже сейчас мы проводим официальное европейское соревнование, в следующем году нас ожидает чемпионат мира. И я желаю всем участникам чемпионата Европы в Каспийске показать себя с лучшей стороны, самое главное — чемпионат Европы по грэпплингу в Каспийске, в Республике Дагестан, в Российской Федерации объявляется открытым», — сказал он.
Чемпионат Европы по грэпплингу пройдет до 28 апреля в рамках ЧЕ-2018 по спортивной борьбе, который завершится 6 мая в Каспийске. Кроме грэпплинга, состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Турнир будет проходить во Дворце спорта и молодежи им. А. Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы. Участие в соревнованиях примут спортсмены из более чем 30 стран.
ТАСС: последние новости
ФИФА пожизненно отстранила дель Неро от футбольной деятельности Союз биатлонистов России получил 32 заявки на должности тренеров национальной команды В Татарстане на время ЧМ остановят работу опасного производства на пороховом заводе
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение17
Родченкова предложили «раздолбать»35
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского1
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение