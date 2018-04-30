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Мамиашвили: Дагестан по-братски примет каждого гостя чемпионата Европы по борьбе
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Мамиашвили: Дагестан по-братски примет каждого гостя чемпионата Европы по борьбе 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Русская Весна
КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не сомневается, что каждый участник и гость чемпионата Европы в Дагестане получит незабываемые впечатления от турнира. Таким мнением глава ФСБР поделился с ТАСС в преддверии старта турнира.
Чемпионат Европы пройдет в течение недели, первыми на ковер выйдут борцы греко-римского стиля, в понедельник состоятся первые предварительные схватки.
"Конечно, техническая задача распределения медалей для нас крайне важна, но куда сильнее наше стремление в очередной раз показать свои способности как страны— организатора, — рассказал Мамиашвили. — Я искренне хочу, чтобы тысячи спортсменов увезли домой из Дагестана, который по-братски примет каждого гостя, по-настоящему искренние и реальные впечатления о нашей стране, о Северном Кавказе. Ни один пропагандистский маневр не будет способен изменить мнение людей, которые на себе почувствуют наше гостеприимство".
Президент ФСБР отметил, что для всех участников чемпионата созданы максимально комфортные условия. «Неважно, какую страну будет представлять тот или иной спортсмен, созданы такие условия, чтобы каждый мог достойно сражаться за медали. Выслушав мнения спортсменов и специалистов, мы приняли решение, что на территории санатория „Каспий“ будут организованы и проживание, и питание, и тренировочный зал, и даже взвешивание и жеребьевка», — рассказал Мамиашвили.
"Что же касается болельщиков чемпионата, то это требовательная и знающая борьбу аудитория. Я надеюсь, она даст понятную и благородную оценку тому, что будет происходить на борцовском ковре. Я говорю о поддержке проигравшему и аплодисментах в адрес победителя вне зависимости от того, какую страну он представляет", — сказал Мамиашвили.
"Безусловно результат нашей команды в Дагестане для меня в приоритете. Составы объявлены, спортсмены готовы. Я надеюсь на достойный результат", — добавил он.
Участие украинцев добавит интриги
Мамиашвили приветствовал решение украинских спортсменов участвовать в чемпионате Европы, невзирая на рекомендации воздержаться от участия в соревнованиях на территории России. Спортивные власти Украины сняли запрет на участие атлетов в соревнованиях, проводимых на территории России, Ассоциация спортивной борьбы Украины сформировала команду из числа борцов, которые согласились выступить на турнире в Дагестане.
"Другого решения быть и не могло, потому что любому безумию есть предел, есть вещи совершенно недопустимые. Глобально этот чемпионат Европы — мероприятие Объединенного мира борьбы, Европейской федерации борьбы, а проведение его доверено России. Так давайте жить по существующим правилам уважаемых организаций", — сказал глава ФСБР.
"Я категорически приветствую решение Украины, — отметил Мамиашвили. — Украинские борцы сильны, а значит это дополнительная конкуренция, дополнительная интрига".
Соревнования пройдут во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске, который вмещает до пяти тысяч зрителей. На чемпионате Европы будут разыграны 30 комплектов наград. Турнир завершится 6 мая.
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