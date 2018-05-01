Оздоев уступил в финале ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске в весе до 87 кг

Россиянин Бекхан Оздоев в финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 87 кг уступил грузину Роберти Коблиашвили со счётом 2:3. Бронзовыми призёрами соревнований в Дагестане в данном виде программы стали немец Денис Кудла Кристофер Берг из Швеции. Ранее первое золото домашнего чемпионата России принёс Роман Власов в весе до 77 кг. Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Каспийск, Россия Весовая категория до 87 кг 1. Роберти Коблиашвили (Грузия). 2. Бекхан Оздоев (Россия). 3. Денис Кудла (Германия). 3. Кристофер Берг (Швеция).