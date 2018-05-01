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Оздоев уступил в финале ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске в весе до 87 кг
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Оздоев уступил в финале ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске в весе до 87 кг 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Бекхан Оздоев в финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 87 кг уступил грузину Роберти Коблиашвили со счётом 2:3.
Бронзовыми призёрами соревнований в Дагестане в данном виде программы стали немец Денис Кудла и Кристофер Берг из Швеции. Ранее первое золото домашнего чемпионата России принёс Роман Власов в весе до 77 кг.
Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Каспийск, Россия Весовая категория до 87 кг  1. Роберти Коблиашвили (Грузия). 2. Бекхан Оздоев (Россия). 3. Денис Кудла (Германия). 3. Кристофер Берг (Швеция).
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