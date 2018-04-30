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Путин поздравил участников чемпионата Европы по спортивной борьбе с его открытием
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Путин поздравил участников чемпионата Европы по спортивной борьбе с его открытием 

RT на русском 1 час назад
Фото: Русская Весна
Соревнования принимает город Каспийск.
«Поздравляю вас с открытием в Каспийске чемпионата Европы по спортивной борьбе… с удовлетворением отмечу, что в России развитию спортивной борьбы уделяется большое внимание. Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире. И уверены, что нынешний чемпионат пройдёт на самом высоком уровне», — говорится в заявлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Президент передал слова благодарности организатору турнира — международную федерацию «Объединённый мир борьбы» и её главу Ненада Лаловича за принцип «спорт вне политики».
«Сегодня, как и во все времена, спорт должен объединять людей, вдохновлять на новые свершения. Желаю участникам успехов и удачи, а болельщикам — добрых, незабываемых впечатлений», — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что сборная Украины прибыла в Каспийск для участия в ЧЕ по борьбе.
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