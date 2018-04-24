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Садулаев вошёл в состав сборной России на ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске
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Садулаев вошёл в состав сборной России на ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 1 час назад
Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе определил состав команды для участия в чемпионате Европы, который стартует в Каспийске 26 апреля. Отметим, что в весе до 92 кг выступит олимпийский чемпион Игр-2016 Абдулрашид Садулаев.
Спортивная борьба. Чемпионат Европы. Каспийск, Россия Вольная борьба. Состав сборной России весовая категория до 57 кг: Заур Угуев; весовая категория до 61 кг: Гаджимурад Рашидов; весовая категория до 65 кг: Ильяс Бекбулатов; весовая категория до 70 кг: Магомед Курбаналиев; весовая категория до 74 кг: Хетик Цаболов; весовая категория до 79 кг: Ахмед Гаджимагомедов; весовая категория до 86 кг: Артур Найфонов; весовая категория до 92 кг: Абдулрашид Садулаев; весовая категория до 97 кг: Владислав Байцаев; весовая категория до 125 кг: Мурадин Кушхов.
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