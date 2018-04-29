Состав сборной России на чемпионат Европы по борьбе

К домашнему чемпионате Европы российские борцы подошли в боевом составе и во всеоружии, а значит медалей будет много.

В понедельник 30 апреля в Каспийске стартует чемпионат Европы по борьбе. Сборная России традиционный фаворит этих соревнований, к тому же большинство её лидеров примут участие в схватках и готовы реабилитироваться за неудачи на чемпионате мира-2017. Велика вероятность, что гимн России в Каспийске будет звучать каждый день. Представляем главных героев нашей сборной.

Вольная борьба

Фавориты

Ильяс Бекбулатов (до 65 кг). Действующий чемпион Европы и един из самых техничных борцов мира имеет все шансы защитить свой титул. В этот раз у него будет два новых соперника, с которыми он ранее не встречался: олимпийский чемпион грузин Владимир Хинчегашвили и многократный чемпион мира азербайджанец Гаджи Алиев , поднявшиеся в новый для себя вес из более лёгких категорий.

Магомед Курбаналиев (до 70 кг). Чемпион мира в неолимпийском весе является главным фаворитом чемпионата Европы, хотя для попадания на Олимпиаду ему предстоит выдержать конкуренцию с Бекбулатовым. Главным соперником россиянина должен стать грузин Зураби Якобишвили. Хетиг Цаболов (до 74 кг). В прошлом году новый лидер сборной России в этом всегда богатом на таланты весе остановился в шаге от победы на чемпионате мира, уступив лишь блистательному Джордану Бёрроузу. Американца в каспийске по понятным причинам не будет, но Цаболова ждёт не менее грозный оппонент — итальянский кубинец Франк Чамисо. Примечательно, что в 2010 году он на чемпионате мира в России выступал в весе до 55 кг, но с тех пор заметно прибавил во всех смыслах. Абдулрашид Садулаев (до 92 кг). Русский танк на любом турнире причисляется к фаворитам, но если в финале чемпионата мира он не справился с более мощным Кайлом Снайдером , то в промежуточном весе Рашид будет чувствовать себя более комфортно. Главным его соперником должен стать азербайджанец дагестанского происхождения Шариф Шарифов

Претенденты

Заур Угаев (до 57 кг). Призёр прошлогоднего чемпионата Европы в этом году выиграл Гран-при « Иван Ярыгин » и намерен подняться как минимум на ступеньку выше. Гаджимурад Рашидов (до 61 кг). Один из самых молодых борцов нашей сборной в последние два года выигрывал чемпионат Европы и был призёром чемпионата мира, побеждал опытных Хинчегашвили и Опана Сата. Будет он среди главных претендентов на победу и в Каспийске. Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг). Год назад уроженец Дагестана выиграл бронзовую медаль на континентальном чемпионате, а в начале этого года подтвердил своё место в сборной победой в упорном поединке с осетином Аланом Засеевым Владислав Байцаев (до 97 кг). Опытный борец из Осетии получил свой шанс, разминувшись по весовым категориям с Садулаевым. Он не скрывает, что всегда мечтал побороться на чемпионате мира, а для исполнения этого желания, нужно использовать предоставленный шанс.

«Тёмные лошадки»

Артур Найфонов (до 86 кг). Чемпион мира среди юниоров впервые будет бороться на столь высоком уровне, но он заслужил это победой над предыдущим лидером Владиславом Валиевым . Мурадин Кушхов (до 125 кг). В отсутствие Биляла Махова любому российскому борцу сложно бросить вызов лидером тяждива турку Тахе Акгюлю и грузину Гено Петриашвили . Для дебютанта столь крупных турниров Кушхова успехом будет любая медаль.

Греко-римская борьба

Фавориты

Претенденты

Муса Евлоев (до 97 кг). Молодой ингушский борец в финале чемпионата мира уступил опытнейшему армянину Артуру Алексаняну почти без шансов. Но нынче за него будут и родные стены, и другие правила, и больший опыт. К тому же непобедимый на мировом уровне Артур не может выиграть чемпионат Европы с 2014 года.

Артур Алексанян побеждает Мусу Евлоева в финале ЧМ-2017

Видео можно посмотреть на YouTube-канале United World Wrestling.

Рамазан Абачараев (до 82 кг). Чемпион мира в неолимпийском весе продолжает выступать в промежуточной весовой категории. Главными его противниками в Каспийке будут грузин Зураб Датунашвили и действующий чемпион мира Максим Манукян из Армении. Адам Курак (до 72 кг). Ветеран сборной России в последний раз что-то существенное выигрывал три года назад на чемпионате мира в Лас-Вегасе. Сейчас представляющий Крым борец победил на крупному турнире в Эстонии и снова обосновал своё место в сборной. Виталий Щур (до 130 кг). Алтайский супертяж в сборной России считается «номером два» после Сергея Семёнова , но при этом неплохо его подменяет на крупных турнирах. Так год назад он стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

«Тёмные лошадки»

Василий Топоев (до 55 кг). Победитель Гран-при « Иван Поддубный » из Хакасии впервые выступит на столь крупных соревнованиях в 28 лет. Сергей Емелин (до 60 кг). Воспитанник мордовской школы борьбы на пути к европейскому первенству выиграл вместе с Сурковым международный турнир в Эстонии. Заур Кабалоев (до 63 кг). Прошлогодний чемпион России на чемпионат мира не попал, так как в его весе там выступил освобождённый Сурков, а потому боевое крещение осетин пройдёт на чемпионате Европы. Бекхан Оздоев (до 87 кг). Заменивший в основе сборной олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе, Оздоев отлично зарекомендовал себя в Эстонии и на Гран-при Поддубного. Однако победить в Каспийске ему будет непросто в противостоянии с турком Метеханом Башаром и темнокожим украинцем Жаном Беленюком.

Женская борьба

Фаворит

Анастасия Братчикова (до 68 кг). Россиянка будет защищать свой титул чемпионки Европы, а её главной соперницей видится молодая афрофранцуженка Кумба Селен Ларрок. Восходящая звезда год назад уступила россиянке, но взяла реванш на домашнем чемпионате мира, оставив её без медали. Недавняя встреча в Болгарии завершилась в пользу Братчиковой, но это, наверняка, не последнее их противостояние.

Претендентки

«Тёмные лошадки»

Милана Дадашева (до 50 кг). Первая дагенстанская спортсменка в женской сборной России после неудачного прошлого сезона вновь возвращается в состав сборной России. Стальвира Оршуш (до 53 кг). Действующая чемпионка России из Бурятии — главный претендент, чтобы остаться нашим лидером в этом весе вплоть до ближайшей Олимпиады. Светлана Липатова (до 59 кг). Три года назад уроженка Татарстана выигрывала медаль континентального первенства в самой лёгкой весовой категории, а сейчас её ждут соперницы на 10 кг тяжелее. Мария Кузнецова (до 65 кг). Самая молодая и перспективная в этой команде. Прошлогодняя чемпионка Европы среди юниорок оказалась в борьбе с подачи отца-хоккеиста, а сейчас она способна стать одним из главных открытий чемпионата в Каспийске.

Мария Кузнецова выигрывает юниорский чемпионат Европы

Видео можно посмотреть на YouTube-канале United World Wrestling.